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La Dura Vida de un Actor - Podcast

Jueves 24 de abril de 2025

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LA DURA VIDA DE UN ACTOR

No todo es brillo, fama y dinero en la vida de los actores y actrices.

Noticias Del Mundo:

El ritual funerario - El Papa y la seguridad - Llegan las visitas - Terremoto en Estambul - Alerta oceánica - Multas para Apple y Meta - Koalas en la mira - Fiesta en YouTube - En el zoo de San Diego.

Historias Desintegradas:

El espectáculo en la casa - Desayuno caribeño - Frutas en la cabeza - El ingreso del actor - Los soldados romanos - Los perros rencorosos - Tacos para todos - Si tuviéramos la Internet - Para robarle al Gobierno - Definición por seguidores - Universidad católica - Derecho canónico - El perro guía - Animal de Laboratorio - Diplomacia para la Paz y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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