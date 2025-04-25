MONOS EN INDONESIA

SHOW 6030 DESCARGAR SHOW

Una aventura llena de naturaleza y acción en la isla de Bali donde los monos son sagrados.

Noticias Del Mundo:

Una multitud para despedir al Papa - Ultraderecha sensible - Trump le pide a Putin que pare - Bolsonaro empeora - Chinos en el espacio - La solución del Alcalde Parris - Elección de Jueces en México - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Luna de miel exótica - Playas, arrozales y monos - Entrando en pánico - Revisión de bolsas y mochilas - Una reserva natural - El macho alfa - Canciones de Pedro Infante - Campañas anti-piratería - Cuando Adam Sandler nos demandó - Versiones de The Wall - Metal sueco y banda oaxaqueña - La soledad - Una pareja de confianza - No todo es sexo - Día de los Pingüinos - El ADN y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast