En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Monos en Indonesia - Podcast

Viernes 25 de abril de 2025

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MONOS EN INDONESIA

Una aventura llena de naturaleza y acción en la isla de Bali donde los monos son sagrados.

Noticias Del Mundo:

Una multitud para despedir al Papa - Ultraderecha sensible - Trump le pide a Putin que pare - Bolsonaro empeora - Chinos en el espacio - La solución del Alcalde Parris - Elección de Jueces en México - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Luna de miel exótica - Playas, arrozales y monos - Entrando en pánico - Revisión de bolsas y mochilas - Una reserva natural - El macho alfa - Canciones de Pedro Infante - Campañas anti-piratería - Cuando Adam Sandler nos demandó - Versiones de The Wall - Metal sueco y banda oaxaqueña - La soledad - Una pareja de confianza - No todo es sexo - Día de los Pingüinos - El ADN y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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