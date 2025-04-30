LA VIDA NO TAN BELLA

SHOW 6033 DESCARGAR SHOW

Un baño de realidad violenta a la salida del cine nos despertó la conciencia.

Noticias Del Mundo:

Volvió la luz - España aún no sabe - Portugal pide explicaciones - Canadá unida contra Trump - El simulacro total en México - Elon en el gobierno - El cardenal y las botellitas - Torero Bombero

Historias Desintegradas:

Buongiorno Principessa - Recomendación escolar - La película de Benigni - Adam Sandler no tiene perdón - Donde la ley se cumple - La lógica informativa - Sociedad vigilada - Piratería como acto de rebelión - Hijos del desmadre - El Vocho rojo - Banda madrileña de culto - A puro Jazz - No al ruido - Honestidad gringa - Día de la niñez en México y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast