En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Secuestro Involuntario - Podcast

Viernes 2 de mayo de 2025

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SECUESTRO INVOLUNTARIO

El misterioso caso de un delito que nunca fue cometido y un pueblo en alerta.

Noticias Del Mundo:

Marchas en el mundo por el Día del Trabajo - Reapareció Kamala Harris - La violencia en Haití - El león de Culiacán - No tenemos tobilleras - Fortuna negada - Cuestión de métodos - Pronóstico del Tiempo

Historias Desintegradas:

Una tarde de calor - Jugando en el patio - Viendo una película - Rumores al anochecer - Composta y lombrices - El México prehistórico - Taxis del DF - Chica fresa - Olor sintético - Geocities, Encarta, Altavista y muchos más - El liso santafesino - Clásico entre sabaleros y tatengues - Hay historias de éxito - El buen Atún - No al acoso escolar - Día mundial del asma y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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