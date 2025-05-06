VIDAS, HISTORIAS Y EMOCIONES

SHOW 6037 DESCARGAR SHOW

Así podríamos definir, de un modo cursi pero ajustado, este programa, este podcast, esta experiencia.

Noticias Del Mundo:

Israel fue por todo - A 80 años del Fin de la Segunda Guerra Mundial - A la Luna No a Marte Sí - Préstamo para Argentina - Plan de autodeportación - Renuncia premier rumano - Mañana Cónclave - Ahora los de Alberta.

Historias Desintegradas:

Definiciones cursis - Heredar En Caso - Doctorado Hispanoparlante - Falando Espanhol - Preguntas retóricas - Coronando una existencia - Rosarito y Ensenada - Fronteras invisibles - Mi mezcal - Tianguis oaxaqueño - Matatlán - Regreso a la soltería - El negocio conveniente - Mi mercado es el mundo - Colección de estampillas - Sellos postales - Día sin dietas - Diversidad de los cuerpos y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast