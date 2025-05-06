VIDAS, HISTORIAS Y EMOCIONES

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6037 DESCARGAR SHOW
Así podríamos definir, de un modo cursi pero ajustado, este programa, este podcast, esta experiencia.
Noticias Del Mundo:
Israel fue por todo - A 80 años del Fin de la Segunda Guerra Mundial - A la Luna No a Marte Sí - Préstamo para Argentina - Plan de autodeportación - Renuncia premier rumano - Mañana Cónclave - Ahora los de Alberta.
Historias Desintegradas:
Definiciones cursis - Heredar En Caso - Doctorado Hispanoparlante - Falando Espanhol - Preguntas retóricas - Coronando una existencia - Rosarito y Ensenada - Fronteras invisibles - Mi mezcal - Tianguis oaxaqueño - Matatlán - Regreso a la soltería - El negocio conveniente - Mi mercado es el mundo - Colección de estampillas - Sellos postales - Día sin dietas - Diversidad de los cuerpos y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.