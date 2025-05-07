En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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La Chango Mafia - Podcast

Miércoles 7 de mayo de 2025

SHOW 6038 DESCARGAR SHOW

LA CHANGO MAFIA

Monos vengativos, prisiones malditas, burros agresivos y hombre de mar.

Noticias Del Mundo:

Hoy Habemus Papam - Día de cónclave - India ataca Pakistán - Hay canciller Alemán - Nunca digas nunca Canadá - Inter a la final - León afuera - Jaineando en Chihuahua

Historias Desintegradas:

Monos en cabina - Un pueblo de Puebla - La jaula del vecino - Jauría vecinal - Y encima nos pegaban - La pata de Judas - El mono se fue - Me mordió un burro - Regresando de la escuela - Nadando en los mares - Una figura bajo el agua - Entre delfín y sirena - El león dormido - Acariciar esa melena - Día de la Radio en Rusia - Gracias Alexander Popov y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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