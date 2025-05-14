GANSOS AL ATAQUE

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Hoy conocemos los detalles que diferencian un ganso de un pavo.

Noticias Del Mundo:

Se fue Pepe Mujica - Trump con los árabes - Las elecciones judiciales - Europa contra TikTok - Aranceles y películas - No dejaron nada en el motel - Un lugar en Colombia - Más doblajes.

Historias Desintegradas:

Un ganso en el parque - Clase de zoología - El gansolote - El pico dentado - Calera Zacatecas, Guelatao Oaxaca y Bucaramanga Santander - La capa caída - Vacaciones - Políticas de la empresa - El problema es la comida - Papeles menores - Criatura barbada - Política Tica - El Boricua - Usos y costumbres - Día del futbolista en Argentina - Cumpleaños Mark y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast