GANSOS AL ATAQUE

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Hoy conocemos los detalles que diferencian un ganso de un pavo.
Noticias Del Mundo:
Se fue Pepe Mujica - Trump con los árabes - Las elecciones judiciales - Europa contra TikTok - Aranceles y películas - No dejaron nada en el motel - Un lugar en Colombia - Más doblajes.
Historias Desintegradas:
Un ganso en el parque - Clase de zoología - El gansolote - El pico dentado - Calera Zacatecas, Guelatao Oaxaca y Bucaramanga Santander - La capa caída - Vacaciones - Políticas de la empresa - El problema es la comida - Papeles menores - Criatura barbada - Política Tica - El Boricua - Usos y costumbres - Día del futbolista en Argentina - Cumpleaños Mark y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.