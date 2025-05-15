En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Películas de Larga Distancia - Podcast

Jueves 15 de mayo de 2025

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PELÍCULAS DE LARGA DISTANCIA

Nos subimos al autobús. Historias de películas vistas en el transporte.

Noticias Del Mundo:

Montevideo despidió a Pepe Mujica - La gira de Trump por Oriente Próximo - Salvando a Boeing - Merz promete - Petro en China - Nadie da más - Un youtuber en Chichen Itza - Jamundí no Jumanji - La voz de Tatiana

Historias Desintegradas:

Mirando el paisaje - Un descanso y a seguir - Frenos hidráulicos - El jueguito de Hércules - Lucha libre mexicana - La televisión abierta - Boicot al consumo mediático - Diferencia entre tequila y mezcal - Agaves y cocciones - Circo Bantú - Los elefantes - A las familias del mundo - Día del Maestro en México y Colombia - Independencia del Paraguay y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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