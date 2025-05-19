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Sentados a la mesa en supuestos diálogos por la paz todo parece negociarse menos la guerra.

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LA GUERRA NO SE NEGOCIA

Venimos de una semana que concentró un tiempo de mesas largas, guerras sin tregua y negociaciones inútiles.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast