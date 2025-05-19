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La Guerra No se Negocia - Podcast

Viernes 19 de mayo de 2025

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LA GUERRA NO SE NEGOCIA

Sentados a la mesa en supuestos diálogos por la paz todo parece negociarse menos la guerra.

Noticias Del Mundo:

Mucha guerra poca tregua - El Cuauhtémoc contra el puente - Catástrofes naturales - Verano en Veracruz - Barcelona campeón - El Festival Cruel World estuvo genial - A la Arena Guadalajara todavía le falta - Roberto Carlos no.

Historias Desintegradas:

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LA GUERRA NO SE NEGOCIA

Venimos de una semana que concentró un tiempo de mesas largas, guerras sin tregua y negociaciones inútiles.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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