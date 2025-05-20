En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Una Receta Especial - Podcast

Martes 20 de mayo de 2025

SHOW 6047 DESCARGAR SHOW

UNA RECETA ESPECIAL

Un guiso enigmático para los jornaleros hambrientos de un pueblo rural.

Noticias Del Mundo:

Netanyahu el sincero - Israel va por toda la franja - Rusia y Ucrania conversan la paz - Trump lo advirtió - El papa ofrece El Vaticano - Se roban la estatua de Melania Trump - El Top 10 de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Historias Desintegradas:

Bienvenidos a la nada - Allí en los llanos venezolanos - El circo y los caniches - La siembra del maíz - Entrevista a un chofer de bus - Caminos de Guanajuato - Claustrofobia viajante - Destino Manzanillo - Automóviles clásicos - Camaro, Mustang, Mini Cooper - Mis multivitaminas - Calzones sexys - El día del Borracho - Vino para todos - Psicología en México - El cumpleaños de Cher y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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