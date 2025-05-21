En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Súper Tecnología - Podcast

Miércoles 21 de mayo de 2025

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SÚPER TECNOLOGÍA

Objetos que irrumpieron y generaron un cambio drástico, como quitarle el cable al teléfono.

Noticias Del Mundo:

Crimen en la calzada de Tlalpan - La secretaria de la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada - Trump y las deportaciones - La tumba de Jim Morrison - Cambio climático - Calores chilangos - Errores en envíos.

Historias Desintegradas:

Tecnología de vanguardia - La familia que viajó al gabacho - Aduna de El Dorado - Necesito hablar con alguien - Mi horóscopo - La compañía telefónica - Roberto Carlos cancelado - Crece la esperanza en la Arena de Guadalajara - Los gallos vecinos - El gallito Kiko - La República de los Niños - Julieta Benegas, somos para ella - Día del Té - Saludos a la Burra Blanca - El Politécnico Nacional y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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