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Nada Contra los Regios - Podcast

Martes 27 de mayo de 2025

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NADA CONTRA LOS REGIOS

Monterrey debe explicar muchas cosas, entre ellas sus animadores infantiles y personajes perturbadores.

Noticias Del Mundo:

El bofetón de Brigitte - Todos hablan de Macron - Vuelo París Hanoi - Trump y Putin ya no se aman - Hackerman telefónico vintage - Toluca campeón - El fax en Japón.

Historias Desintegradas:

Nada contra los regios - Expliquen la botarga de Beto - La Carabina de Ambrosio - La pájara Peggy - Chabelo - Chismes del doblaje - La invasión de las inteligencias artificiales - Deseo aclarar - Camino a la hacienda - Delicado aroma Cool Ice - Los gansos del golf - Día de la Madre en Bolivia - Heroínas de la Coronilla y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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