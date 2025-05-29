VIVIR EN LA INDIA

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Las diferentes partes de un inmenso país con una cultura muy llamativa para quienes no pertenecemos.

Noticias Del Mundo:

Adjetivos para una Ley - Elon Musk decepcionado - Ayuda caótica en Gaza - Día de encueración en CDMX - La maldita elección judicial en Hermosillo.

Historias Desintegradas:

Se pronuncia diferente - La colonia británica - Hindi e inglés - Dialecto por estado - Vegetariana - Mucho picante - Del punk radikal a Madame Butterfly - El Mago Felik - Venta para niños - Todos los productos - Juego de Magia - Miedo al peluquero - Nuevecito en Chihuahua - Noticias chilangas - Las aves de Perón - El lago del saqueo - El monte Everest y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast