En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Ganarse el Alimento - Podcast

Viernes 30 de mayo de 2025

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GANARSE EL ALIMENTO

Formas modernas, mercantiles y tercerizadas para obtener el alimento o la ruda y primitiva caza y pesca para sobrevivir.

Noticias Del Mundo:

Elon Musk se fue del gobierno de Trump - Trump se queda sin Elon - Suspenden juicio por muerte de Maradona - Panamá en protesta - Los colores de la Justicia mexicana - Elección Judicial - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

La vida es dura - Cazando animales - Criando faisanes e iguanas - Flora y fauna local - Clases de manejo - Un taxi en La Paz Bolivia - El tránsito en la India - La vaca en el GPS - Pequeños choques - Claxon para todo - Carne asada y el six - Los payasos regios - Tienen aura - No está en debate - Guatemala y el libro sagrado - El Popol Vuh - Papa para todos - Madres nicas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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