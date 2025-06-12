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El Hijo Favorito - Podcast

Jueves 12 de junio de 2025

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EL HIJO FAVORITO

Existe el hijo favorito? Es una fantasía, son todos iguales, hay ganadores del afecto familiar?

Noticias Del Mundo:

CFK en su depa - Mamá está presa - Caso Vialidad - Protestas en USA - Violencia en Cali - Brian Wilson el de los Beach Boys - Cinco imperdibles - La SRD de San Luis en el horizonte.

Historias Desintegradas:

Soy la favorita - Puedo dar pruebas - Fotos para la cachetona - La tía fotógrafa - Aquí manda Santa Clos - Gigantesca lista de regalos - Mi padre el herrero - Una bicicleta hecha a mano - La pista de los Hot Whells - La Luminosa - Pura imaginación - Día del Doblaje - Superman day - Enamorados de Brasil - Día del arquero y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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