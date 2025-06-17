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El Rescate del Gato - Podcast

Martes 17 de junio de 2025

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EL RESCATE DEL GATO

La heroica historia de un niño que logra rescatar a su gato perdido en las entrañas de la tierra.

Noticias Del Mundo:

 Trump pide evacuar Teherán - Misiles van y vienen entre Irán e Israel - Potencias aumentan arsenal nuclear - La cumbre del G7 en Canadá - Masacre en Congo - Ataque a la televisión iraní - La goleada del Bayern al Auckland - Robo a banco sin dinero.

Historias Desintegradas:

El gato Brayan - El plan de papá - Descendiendo a los abismos - Más plástico que metal - Cursando la Uni - A chupar con el profe - Después de clases - Ligando en la facultad - Mis padres me robaron el perro - Gatifiqué mi depa - Refugio de gatos - Video de Michis -  Vamos a Sonora - La publicidad del panda - Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía - Padres de Guatemala y El Salvador y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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