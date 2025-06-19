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Cantinflas y el Cine de Oro - Podcast

Jueves 19 de junio de 2025

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CANTINFLAS Y EL CINE DE ORO

Películas que sí se dejan ver. Honores a la época dorada de un cine genial.

Noticias Del Mundo:

La guerra entre Irán e Israel - Movilización por CFK en Argentina - La súper arma gringa - Esperando al huracán Erick - Tortillas en el Edomex - Club de Lectura Desintegrado - Cumbres Borrascosas.

Historias Desintegradas:

Persona mayor contemporánea - Películas todo el tiempo - Memoria a corto plazo - Y de pronto chichis - Tatuajes simbólicos - Lazos de sangre - Debate familiar - Playa del Carmen se contrae - Mi hija y los borrachos - Día del Paseo - Detectives chilenos - La bandera uruguaya - El natalicio de Artigas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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