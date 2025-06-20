En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Actitud Rata - Podcast

Viernes 20 de junio de 2025

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ACTITUD RATA

La clave del Wi-Fi no se le debería negar a nadie.

Noticias Del Mundo:

Erick llegó como huracán a México - La guerra en oriente próximo - Aumenta el petróleo - Milei autoriza armarse - Combate al huachicol - Microsoft recorta personal - Como hablar elegantemente - Películas apto todo público.

Historias Desintegradas:

No sea rata - Telepatía - Pago virtual - Las antenas públicas - Día de lluvia, frío y viento - Me fui sin el objetivo - Margarito Tereré - Cocodrilo y Yacaré - Fauna mesopotámica - Esto es Radioterapia - Tunear la troca - El gato en los techos - Aprendió de grande - El honorable cuerpo de bomberos - El día más feliz del año - Yellow day - Día mundial del Wi-Fi y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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