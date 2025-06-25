LOS HUEVOS SORPRESA

SHOW 6073 DESCARGAR SHOW

La emoción de conocer la sorpresa superará siempre al juguete en sí y al sabor del chocolate.

Noticias Del Mundo:

Trump se enfada con Netanyahu - La guerra de los 12 días - Reunión OTAN en La Haya - Alemania reforzada - Fuga en cárcel ecuatoriana - Noroña y Calderón en Roma - El cumple de la presi - Gracias Beatriz Gutiérrez Müller - Espectacular graduación.

Historias Desintegradas:

Colección de juguetes - La transformación de la industria del juguete - Los instructivos - Miles de idiomas - Aprendí por los huevos - Taxis de Tarija - Una mujer ingeniera en el Chapare - Machismo y religión - Sodoma y Gomorra - Instrucciones morales - Repórtense en el desastre - Mis inversiones - Las noticias incomprobables - Policiales de Puebla - Huyendo lentamente embarazada - Día de la gente de mar - Rammstein, Apocalyptica, Nina Hagen - Día mundial antitaurino y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast