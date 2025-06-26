PELIGRO ROLES ASIGNADOS

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Hay roles asignados en el trabajo, en la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, en la vida.

Noticias Del Mundo:

Trump mintió - El informe del Pentágono - No tan martillo de medianoches - La OTAN aumenta gasto en defensa - Se hunde la CDMX - Alcandías en riesgo - La espuma tóxica de Naucalpan.

Historias Desintegradas:

Enderezador de cuadros - Sentar precedente - Función designada - Todo es una masa - Secas y finas - Martes de sangüichito - Preparen los molletes - Así deben ser las cosas - Fiestas y comidas - Modulación y dicción - La voz humana - Teatro y palabra - La emoción de ver al Evaristo - Final de un largo peregrinar - Cincelen los cristales - Bosques tropicales - Madagascar está de fiesta y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast