PELIGRO ROLES ASIGNADOS

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Hay roles asignados en el trabajo, en la pareja, en la familia, en el grupo de amigos, en la vida.
Noticias Del Mundo:
Trump mintió - El informe del Pentágono - No tan martillo de medianoches - La OTAN aumenta gasto en defensa - Se hunde la CDMX - Alcandías en riesgo - La espuma tóxica de Naucalpan.
Historias Desintegradas:
Enderezador de cuadros - Sentar precedente - Función designada - Todo es una masa - Secas y finas - Martes de sangüichito - Preparen los molletes - Así deben ser las cosas - Fiestas y comidas - Modulación y dicción - La voz humana - Teatro y palabra - La emoción de ver al Evaristo - Final de un largo peregrinar - Cincelen los cristales - Bosques tropicales - Madagascar está de fiesta y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.