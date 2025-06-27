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El Tazo diabólico - Podcast

Viernes 27 de junio de 2025

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EL TAZO DIABÓLICO

El mundo de las creencias populares, supersticiones, leyendas urbanas, historias inverosímiles.

Noticias Del Mundo:

El ayatolá dice que Trump mintió - Pentágono sale a defender a Trump - Detienen a Fito - El complejo turístico de Kim Jong-un - Los 7 durmientes - River fuera Rayados en carrera - Pronóstico del tiempo para el fin de semana.

Historias Desintegradas:

Creencias y famas - Los noventa - Leyenda urbana - Niños frente a la televisión - Superstición - Tiny Toon - Ruffles y Doritos - Elvira demoníaca - Culpable de un crimen - El Chupacabras Salinas de Gortari - La gota de agua de Chihuahua - De agente secreto a súperheroina - Presentadora de televisión boliviana - La curiosa Internet de principios de siglo - Música y lazos - No habrá propina - Micro, pequeña, mediana empresa y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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