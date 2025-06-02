ENEMIGA DEL MOVIMIENTO OBRERO

SHOW 6078 DESCARGAR SHOW

En la fábrica hay de todo y en las sombras se mueven ratas y ratones.

Noticias Del Mundo:

Trump y el plan fiscal - Plan de alto el fuego en Gaza - Real Madrid dejó atrás a la Juve - Las orcas románticas - A los besos en Noruega - Ley de telecomunicaciones mexicana - Hackers Norcoreanos - El comisario pampeano.

Historias Desintegradas:

Convivencia en la factoría - Cerveza, hamburguesas y pastelitos - Carnicería y panadería - Escalafones de roedores - Compartir la galleta - Chispas de chocolate - La llama sagrada - Cuidar el dinero del patrón - La traición obrera - Los pitufos demoníacos - Los detalles de la teoría diabólica azul - Papá Pitufo es Lenin - Comunismo satánico en un aldea de hongos - Día del OVNI - Periodismo deportivo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast