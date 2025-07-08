En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Súper Atleta de Elite - Podcast

Martes 8 de julio de 2025

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SÚPER ATLETA DE ELITE

Cuando una tonta lesión te puede arruinar una carrera brillante.

Noticias Del Mundo:

Inteligencia Artificial nos reemplazará - Unos pedillos en Wimbledon - Juicio a Peña Nieto - Aranceles desde Agosto - Cenizas y mota al espacio - El padre de ET - Los Gallagher por separado - Con Goku todo bien.

Historias Desintegradas:

Carreras y maratones - Entrenamiento full - Corriendo por el parque - Día de alberca - Un Apolo en su camastro - Los dedos del pie - Sensaciones extremas - Queso rallado en el baño - Pimienta blanca - Crema para manos - Oficina de gobierno - La subdirectora - Emos fotógrafos - La MET gala en la chamba - Día de la alergia y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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