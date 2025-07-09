En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Mi Cabello Rizado - Podcast

Miércoles 9 de julio de 2025

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MI CABELLO RIZADO

La admiración que despiertan mis rulos completamente definidos en mi cabello sano y natural.

Noticias Del Mundo:

Trump para el Nobel de la Paz - La carta de Netanyahu - Incendio en Marsella - CDMX contra la gentrificación - La Libertad Avanza y vuela - Milei grita es mentira - Día patrio en Argentina - Mazamorra caliente - Chelsea a la final - Marilyn Manson en San Luís Potosí

Historias Desintegradas:

Técnicas para cabello rizado - El cuidado del pelo - Todos me chulean - Al ritmo de la polinesia - Recuperar el pasado - Cuando Facebook se caiga - Les dejo mi correo - Discos dados vuelta - Quetzales para todos - Día de la Independencia Argentina - La gacela - La virgen de Chiquinquirá - Boyacá Colombia y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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