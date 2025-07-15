TOCAR AL ELEFANTE

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Toda una experiencia inolvidable en cinco minutos. Las expectativas desbordantes.

Noticias Del Mundo:

A puros arancelazos - Macron busca ser temido - Aumenta precio de visas a USA - Parto en el metro - Metallica le dice no al pentágono - Trump en la final del Mundial de Clubes - Chelsea campeón - Sinner gana Wimbledon a los corchazos.

Historias Desintegradas:

El circo llegó al pueblo - Mi primera vez frente a un elefante - Manzana caramelizada - Caprichos y berrinches - salgamos de aquí - Paso por Colombia - Cuidado del cabello - Cuando te enfada la respuesta - El el VIP de la discoteca - Mi amiga rica - Los juguetes más preciados - La Barbie original - Las mil lenguas de la India - Habilidades juveniles y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast