En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Tocar al Elefante - Podcast

Martes 15 de julio de 2025

SHOW 6087 DESCARGAR SHOW

TOCAR AL ELEFANTE

Toda una experiencia inolvidable en cinco minutos. Las expectativas desbordantes.

Noticias Del Mundo:

A puros arancelazos - Macron busca ser temido - Aumenta precio de visas a USA - Parto en el metro - Metallica le dice no al pentágono - Trump en la final del Mundial de Clubes - Chelsea campeón - Sinner gana Wimbledon a los corchazos.

Historias Desintegradas:

El circo llegó al pueblo - Mi primera vez frente a un elefante - Manzana caramelizada - Caprichos y berrinches - salgamos de aquí - Paso por Colombia - Cuidado del cabello - Cuando te enfada la respuesta - El el VIP de la discoteca - Mi amiga rica - Los juguetes más preciados - La Barbie original - Las mil lenguas de la India - Habilidades juveniles y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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