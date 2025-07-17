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Las Películas de Tom Cruise - Podcast

Jueves 17 de julio de 2025

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LAS PELÍCULAS DE TOM CRUISE

El actor que hizo todas películas buenísimas. Desde Top Gun a El último Samurái pasando por todas la Misión Imposible.

Noticias Del Mundo:

Drusos, beduinos, sirios e israelíes - La OTAN y las armas - Volcán en Islandia - Trump y la Lista Epstein - La serie de Chespirito - Censura en Sonora - Dato Protegido - Festival electrónico en llamas - Bacatá, energizante natural.

Historias Desintegradas:

Fanáticos de Cruise - Hay que ser Tom para triunfar en Hollywood - Todas las películas - Superman - Pedro Pascal y Los 4 Fantásticos - Regreso a mi colonia - La despedida de Ozzy - Birmingham no es lo que era - Metaleros emocionados - Justicia Internacional - Tatuajes para todos - Emojis de fiesta - A los niños venezolanos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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