En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Mis Amigas son un Asco - Podcast

Martes 22 de julio de 2025

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MIS AMIGAS SON UN ASCO

Soy la que mantiene viva esta amistad y así y todo no me responden.

Noticias Del Mundo:

La Inteligencia Artificial de Trump - Los peligros tecnológicos - Frenar a Israel en Gaza - Elecciones japonesas - Se comieron la obra de arte otra vez - La banana de Maurizio Cattelan - Mercenarios africanos - Ben Stiller y Adam Sandler.

Historias Desintegradas:

Planificar la reunión - Los tipos de amigas - La de los emojis y la emprendedora - Películas que cambiaron - Taxi Driver - Cine publicidad - El Naufrago y Wilson - Tres joyas - Sur de la CDMX - Prohibido para intelectuales - Frutas de Colombia - Manual para comer chontaduro - No todo se come - Día del Cerebro - Trabajo doméstico y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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