En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Teorías Conspirativas - Podcast

Miércoles 23 de julio de 2025

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TEORÍAS CONSPIRATIVAS

Solicitamos hagan teorías robustas, seductoras, verosímiles y potentes dejan de lado la imbecilidad.

Noticias Del Mundo:

Ozzy Osbourne ahora sí se despidió - Estados Unidos sale de la UNESCO - El oso de Yellowstone - Comida peligrosa - Boric el humilde - El clima del Verano Jarocho - La coca de Trump - Islas Canarias - Borges y El Libro de Arena.

Historias Desintegradas:

Debate teórico - Opiniones, experiencias y meditaciones - El general reptiliano - Pirámides de Egipto y alienígenas - Salud mental deteriorada - Plan Cóndor y agentes de la CIA - Dictaduras sudamericanas - La izquierda setentista - El caso Epstein - Hitler y Elvis en la Patagonia - Los actores y las películas - El día Batman y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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