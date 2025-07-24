En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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No Son Los Deftones - Podcast

Jueves 24 de julio de 2025

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NO SON LOS DEFTONES

Un concierto de bandas tributo y justo tocan a mi banda favorita.

Noticias Del Mundo:

Acuerdo con Japón - Revuelta científica contra Trump - Ranking de inflación - Peligro IA - La humildad de Monreal - Pagar para ver al Presidente - Radio pública en USA.

Historias Desintegradas:

Salida con amigos - Tributos a bandas y solistas - Nuevo trabajo de Deftones - Aquí si juzgamos - Recuperé canciones - Recuperar los Rolling Stones - El Rollinga - La historia de Black Sabbath - Robo a la verdulerías - Jethro Tull no va a llegar - Cruce de caminos - Malcom es todo bueno - Mi nick ancestral - Tequila para todos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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