NO SON LOS DEFTONES

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Un concierto de bandas tributo y justo tocan a mi banda favorita.

Noticias Del Mundo:

Acuerdo con Japón - Revuelta científica contra Trump - Ranking de inflación - Peligro IA - La humildad de Monreal - Pagar para ver al Presidente - Radio pública en USA.

Historias Desintegradas:

Salida con amigos - Tributos a bandas y solistas - Nuevo trabajo de Deftones - Aquí si juzgamos - Recuperé canciones - Recuperar los Rolling Stones - El Rollinga - La historia de Black Sabbath - Robo a la verdulerías - Jethro Tull no va a llegar - Cruce de caminos - Malcom es todo bueno - Mi nick ancestral - Tequila para todos y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast