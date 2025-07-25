RINGO EN DURANGO

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Durango, México, tierra de cine donde se rodaron muchas películas, entre ellas la de Ringo Starr.
Noticias Del Mundo:
Guerra Tailandia Camboya - Acuerdo con Europa - Trump acusa a Obama - La demanda de Macron - Murió Hulk Hogan - Chicharito el machito - Pronóstico del Tiempo - Verano Jarocho - Club de Lectura con Borges.
Historias Desintegradas:
Películas clase B - Rodando en Durango - Ringo Starr por las calles del pueblo - El Cavernícola - Tocando la batería - John Wayne es Estados Unidos - Aquella película en Utah - Mejor solo que mal acompañado - Desde el Blues - Pizza y birra - La relación y el interés - Achachairú o chemu - Excusas extrañas - Día sin tiempo - Cultura Maya y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.