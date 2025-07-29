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Toda una movida en la ciudad que fue cuna de la revolución industrial.

Noticias Del Mundo:

Trump presiona a Rusia - Israel y Gaza - Acuerdo de paz en Camboya y Tailandia - Argentinos visados - Asado de seguridad - El malhumor de Claudia Sheinbaum - Vacaciones fifí - Radiohead en Pachuca.

Historias Desintegradas:

No Manchester o sí Manchester - De Stone Roses a Happy Mondays - Bailando en The Haçienda - Madchester vs Grunge - Cultura, drogas, música - Espacios de difusión - Unas pizzas cordobesas - Como Ruggeri en el Azteca - Derecho a réplica - Día Internacional del Tigre - Mal de Amores - Alitas de Pollo - Una buena Lasaña y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast