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Toda una movida en la ciudad que fue cuna de la revolución industrial.
Noticias Del Mundo:
Trump presiona a Rusia - Israel y Gaza - Acuerdo de paz en Camboya y Tailandia - Argentinos visados - Asado de seguridad - El malhumor de Claudia Sheinbaum - Vacaciones fifí - Radiohead en Pachuca.
Historias Desintegradas:
No Manchester o sí Manchester - De Stone Roses a Happy Mondays - Bailando en The Haçienda - Madchester vs Grunge - Cultura, drogas, música - Espacios de difusión - Unas pizzas cordobesas - Como Ruggeri en el Azteca - Derecho a réplica - Día Internacional del Tigre - Mal de Amores - Alitas de Pollo - Una buena Lasaña y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.