LOS TUCANES

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Un ave muy particular cuyo sonido nos era desconocido. El tucán y la selva.

Noticias Del Mundo:

Uribe culpable - Tiroteo en sede de la NFL - Boluarte en un congreso vacío - Elecciones bolivianas se acercan - Escándalo en Brasil - Euro Club de Lectura.

Historias Desintegradas:

Hablemos de pájaros - Cantos y sonidos - Especies de Tucanes - El búho - Información genética o información cultural - Enfermar en la India - Medicina natural - Sudor y gases - Vacaciones en la costa - La Era Salinas de Gortari - El Chupacabras - Butch Cassidy y Sundance Kid en la Patagonia - Bordamos - Tarta de queso y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast