En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Hombres Trabajando - Podcast

Jueves 31 de julio de 2025

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HOMBRES TRABAJANDO

Tratamos de explicarnos porque al hombre le cuesta tanto decir que no sabe.

Noticias Del Mundo:

Terremoto colosal en Kamchatka - Alerta Tsunami - Aranceles brutales contra Brasil - Los problemas de Elon Musk - El Caso Ayotzinapa - El caso Verano Jarocho - El Tucán Sound.

Historias Desintegradas:

Preguntar o no preguntar - El concejo de un anciano - No saber no es opción - Perdidos en Xalapa - El hombre explicador - Ambiente laboral - Señora de barrio vs celular - En el parque - Para mí era chilango - Migrar entre abrazos - Familia multiespecie - Mi experiencia en el Club - Los bosques y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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