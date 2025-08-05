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Los Reyes de las Ofertas - Podcast

Martes 5 de agosto de 2025

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LOS REYES DE LAS OFERTAS

Saber en qué momento comprar es lo que hará la diferencia.

Noticias Del Mundo:

Enviado de Trump a Moscú - Brasil pide igualdad de condiciones - Hay interna en Morena - Música y la propaganda surcoreana - El Juez brasileño - Katy Perry y Justin Trudeau - Canto de Cucaburra

Historias Desintegradas:

Oferta de juguetes - Mi Barbie Malibú - En la escuela - Está prohibido - Vender en la calle - Tiene unos minutos - Por qué no promocionaron su programa - Paseando por Vallecas - Mujer aprende guitarra por desamor - Biología en el Istmo - Tesis universitaria - Viva Burkina Faso y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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