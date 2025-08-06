EL PAN ME HACE MAL

SHOW 6103 DESCARGAR SHOW

No puedo enojarme contigo pan, pero me haces daño.

Noticias Del Mundo:

Trump enojado con India - Europa obligada a invertir - Israel y la ocupación - No hay fecha para encuentro Rubio Sheinbaum - Salón de baile a todo lujo en la Casa Blanca - Preguntas y errores frecuentes.

Historias Desintegradas:

Regalos que no - Mi jefe generoso - Un pan sobre el escritorio - Un lugar de Michoacán - En el Ecuador - Tom Cruise y mi hermana - Tamaño natural - Destinos que se unen - El aviador omnipresente - Vengo a confesarme - Nicolas Cage y Ghost Rider - Día de la independencia de Bolivia y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast