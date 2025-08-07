EL MEJOR ALUMNO DEL MUNDO

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Era bueno en matemática, historia, artes y educación física. Hacia suspirar a toda la escuela.

Noticias Del Mundo:

Aniversario de Hiroshima - Administración Trump contra vacunas - Castigo a la India - Apoyo a Bukele - El italiano de la ballesta - Gobernar con I.A. - El perrito poblano.

Historias Desintegradas:

Maestra emocionada - El orgullo de la prepa - Gentil y educado - El mejor promedio - Amado por todos - Vacaciones familiares - El carro en la carretera - Por no saber jugar - En defensa del Cage - Cine clase B - Criando alpacas - Iluminado por un Nick - Los faros - Batalla de Boyacá y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast