En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Estoy saliendo con alguien Mayor - Podcast

Viernes 8 de agosto de 2025

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ESTOY SALIENDO CON ALGUIEN MAYOR

Relaciones de pareja con mucha diferencia de edad.

Noticias Del Mundo:

Encuentro de potencias - Lula responde a Trump - Incendio francés - Culpando chinos - La renuncia de Miley Cyrus - Milei ya no insultará más - Pronóstico del Tiempo - Helados de sabores raros.

Historias Desintegradas:

La tragedia de envejecer - El me mintió - Complejo de Electra - Edipo rey - Mister Apolo en sus años de gloria - La Purga 2 - Horas de despecho cantinero - Los chiles de mi abuelita - Alergias clásicas - Intolerancia a la lactosa - El dulce de leche - Día internacional del Gato - Padres chinos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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