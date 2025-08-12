En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Cumbia Villera - Podcast

Martes 12 de agosto de 2025

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CUMBIA VILLERA

Un fenómeno musical que emergió en Argentina a inicios de siglo.

Noticias Del Mundo:

Washington violenta - Murió el candidato colombiano - Qué hacer con Gaza - Lluvias en el valle de México - Anuncio para el Viernes - Reporte Marilyn Mandon en SLP - El Travolta.

Historias Desintegradas:

Concierto de Damas Gratis - La villa - Corrientes cumbieras - Románticos y barriales - Ambiente pesado - Fuga a tiempo - Todos los clubes de fútbol - Un teclado colgando - Instrumentos incómodos - Adiós a Las Vegas - Frase célebre - Lo pedo no lo negocio - El caracol destructivo - Pez preso - Día Mundial del Elefante - Juventud divino tesoro - Disco de Vinilo y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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