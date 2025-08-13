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Peligros del Pasado - Podcast

Miércoles 13 de agosto de 2025

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PELIGROS DEL PASADO

Juegos infantiles que fueron extinguiéndose con el propio paso del tiempo.

Noticias Del Mundo:

Washington contradice a Trump - Fentanilo contaminado en Argentina - Elecciones Bolivia - La izquierda boliviana - Inseguridad Washington vs CDMX - Contracara es la película - Travolta y Cage - Sillas y Sevilla

Historias Desintegradas:

Vacaciones en el centro comercial - Mis juegos - La emoción de robar fruta - Cuevas en el cerro - Sin miedo al peligro - Quién nos cuidaba - No juego más - Casas abandonadas - Los milagros - Hasta que edad usar tanga? - Cuestión de actitud - En el transporte público - Los zurdos - Ser un armadillo - Día de K-Pop y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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