En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Gente Random - Podcast

Jueves 14 de agosto de 2025

SHOW 6109 DESCARGAR SHOW

GENTE RANDOM

Cuando en una reunión se mezclan conocidos, familiares, amigos de amigos y extraños.

Noticias Del Mundo:

Entrega de narcos a Estados Unidos - Elecciones en Bolivia - Incendios en Europa - Caballeros del Zodiaco - La cumbacha volante - Juegos y tangas.

Historias Desintegradas:

Fiestas y situaciones - Actuar como random - Definir un pensamiento - De la idea a la expresión - Indescriptible - La señora de la Universidad - Un juicio rarísimo - El caso kookaburra vs Men at Work - Cosas Australianas - Luciérnagas en Tlaxcala - Cuidando el campamento - Los perros hambrientos- Día mundial del Lagarto y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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