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La Cajita Infeliz - Podcast

Martes19 de agosto de 2025

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LA CAJITA INFELIZ

En busca de la felicidad nos olvidamos que era lo que la provoca.

Noticias Del Mundo:

Reunión Trump Europa en la Casa Blanca - Zelenski escuchó - Las elecciones Bolivianas - Súper Rodrigo Paz y el capitán Lara - El optimismo de Evo - El asteroide - Santos en caída - La Chotacabra - Estreno teatral.

Historias Desintegradas:

Vamos por hamburguesas - Necesitamos una cajita feliz - Figuras famosas - Las motos choperas - El verdín traicionero - Gente que no debe tener motocicletas - Caídas sin responsables - Un paseo familiar - El centro del pueblo - Control de alcoholemia - Soplá el grande - Sospechamos del sapito - Día de la fotografía - El orangután y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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