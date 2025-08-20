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Los mejores promedios de una generación. Etimología del término y sus cambios al pasar de las décadas.

Noticias Del Mundo:

Rusia la baja expectativa a un cumbre Putin Zelenski - Trump ofrece apoyo - Movimientos en el Caribe - Las aventuras de Don Rodrigo y el fabuloso Capitán Lara - Formas y formatos para informar - Perder la silla - Del peor de Tarija al mejor de Bolivia.

Historias Desintegradas:

Un aula de nerds - Pelea por el promedio - Reparto desequilibrado de estudiantes - Sueño o pesadilla magisterial - El helado más caro del mundo - Moto atascada - Las vías del tren - El cajón de los calzones - Día de la pizza Hawaiana - Hagamos papas fritas - Día del mosquito - Amantes del tocino - Artistas ticos y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast