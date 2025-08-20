||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6113 DESCARGAR SHOW
Los mejores promedios de una generación. Etimología del término y sus cambios al pasar de las décadas.
Noticias Del Mundo:
Rusia la baja expectativa a un cumbre Putin Zelenski - Trump ofrece apoyo - Movimientos en el Caribe - Las aventuras de Don Rodrigo y el fabuloso Capitán Lara - Formas y formatos para informar - Perder la silla - Del peor de Tarija al mejor de Bolivia.
Historias Desintegradas:
Un aula de nerds - Pelea por el promedio - Reparto desequilibrado de estudiantes - Sueño o pesadilla magisterial - El helado más caro del mundo - Moto atascada - Las vías del tren - El cajón de los calzones - Día de la pizza Hawaiana - Hagamos papas fritas - Día del mosquito - Amantes del tocino - Artistas ticos y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.