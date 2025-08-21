En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Fotos de Recuerdo - Podcast

Jueves 21 de agosto de 2025

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FOTOS DE RECUERDO

Las versiones fotográficas documentales, del recuerdo, de paisajes, de viajes, familiares, en pareja.

Noticias Del Mundo:

Ya denle el Nobel a Trump - El plan para tomar Gaza - Uribe liberado - Las siete imperdibles del Doctor Charly García.

Historias Desintegradas:

La fotografía nos separa - Fotos de comida - Cámaras y celulares - Gente arruina fotos - Objetos o personas - Posar o no posar - Tómame una casual - Las fotos familiares - Culpa de las lagartijianas - Iphone es irreal - Mudanza traumática - Mis juventudes - Estampillas o sellos postales - Las futbolistas argentinas y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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