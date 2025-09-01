En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Retrasan - Podcast

Lunes 1° de septiembre de 2025

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RETRASAN

El mundo avanza por la propia inercia de los adelantos tecnológico. En otros aspectos hay cosas que retrasan intencionalmente.

Noticias Del Mundo:

Manotazos de Poder en parlamento mexicano - Milei quiere Buenos Aires - Israel ahorca Gaza - Trump cambia de opinión en cuanto a la paz en Ucrania - Lista de espera - México se alista para el Mundial de Fútbol 2026 - Bezos por la CDMX.

Historias Desintegradas:

En medio de Virginia - Sonidos espectaculares - Falla y humo - Policía del estado - Contaminación - Llegaron los Bomberos - Un cumpleaños especial - The mexican dream - Las figuritas del Mundial 2022 - Impresionado con la impresión - Piña, plátano y cereza - Hawaiana o Tropical - Día de los primates - Huellas dactilares - La caja fuerte y más...

RETRASAN

El compacto de violencia, lucha libre mexicana, lucha política cuerpo a cuerpo y señores que exigen respetabilidad.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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