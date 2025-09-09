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Con el afán humano de controlar el tiempo llegaron los relojes. De muñeca, de pared, de torre, analógicos y digitales.

Noticias Del Mundo:

Los surcoreanos de Hyundai en Georgia - Europa busca otros mercados - La derrota de Milei en Buenos Aires - El susurro de ChatGPT - Los MTV Video Music Awards.

Historias Desintegradas:

Un mal alumno - Cambio de colegio - De premio por nada un reloj - Medición de presión arterial - La agenda vintage - Tecnología efímera - Los modelos Casio - El Sr Lagartija y su control de estrés - Mijaíl Bakunin por Vallecas - Vaquita bebé - Control del sueño - Día mundial del tester de software - Juguemos Sodoku - Feliz día niño tico - Día de la belleza - Abraza a tu perro gringo y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast