SHOW 6133 DESCARGAR SHOW

Banda de trash crossover formada en los 80s en California. Pero vamos a hablar de otra cosa.

Noticias Del Mundo:

Otra narcolancha - Trump demanda al NYT - Israel arrasa con Gaza - Vikingos y drogas - Claudia Sheinbaum, la primera - Murió Robert Redford - Accidente de película.

Historias Desintegradas:

Una banda multitudinaria - Las tendencias - Evitar la imitación - En el hoyo - Red de contención - Seres amados - Buscar ayuda - El lugar del Ego - Supervivientes - Estamos por el chismesito - Robado a AA - Solo por hoy - Sueños que replican el día - Estrés post traumático - Es verdad porque me lo soñé - Día mundial de la Manta Raya - Música country con Hank Williams y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast