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SHOW 6133 DESCARGAR SHOW
Banda de trash crossover formada en los 80s en California. Pero vamos a hablar de otra cosa.
Noticias Del Mundo:
Otra narcolancha - Trump demanda al NYT - Israel arrasa con Gaza - Vikingos y drogas - Claudia Sheinbaum, la primera - Murió Robert Redford - Accidente de película.
Historias Desintegradas:
Una banda multitudinaria - Las tendencias - Evitar la imitación - En el hoyo - Red de contención - Seres amados - Buscar ayuda - El lugar del Ego - Supervivientes - Estamos por el chismesito - Robado a AA - Solo por hoy - Sueños que replican el día - Estrés post traumático - Es verdad porque me lo soñé - Día mundial de la Manta Raya - Música country con Hank Williams y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.