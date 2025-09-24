EXPLORANDO LA MENTE

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Curso efectivo con las técnicas infalibles para alcanzar sueños lúcidos.

Noticias Del Mundo:

Paracetamol y autismo según Trump - La ONU y los cruces - No a la carta de Maduro - El tifón Ragasa por Filipinas - Todo por ver novelas y escuchar K-Pop - Hacemos Cerezas del Jubileo - Mofongo para todos.

Historias Desintegradas:

Introducción a los sueños - No fumar ni beber - Relajación sin despertador - No se puede leer - Lo hice en el aula - En mis otras vidas - Las fuentes de Guadalajara - Modificaciones para el Mundial 2026 - La Minerva - La provocación - Los Tiny Desk - Gorilas y King Kong - Fiesta en Santa Cruz y Pando y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast