En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Gemelos Fantásticos Activados - Podcast

Martes 30 de septiembre de 2025

SHOW 6142 DESCARGAR SHOW

GEMELOS FANTÁSTICOS ACTIVADOS

Una historia casi fantástica de gemelas soñando el mismo sueño.

Noticias Del Mundo:

Reunión Trump Netanyahu - Autorización a Ucrania - El puente chino - Corrupción y pena de muerte - Bad Bunny al SuperBowl 2026 - Soda Stereo en Buenos Aires 2026

Historias Desintegradas:

Impresionante conexión - Una caricatura de DC - Conversiones simples - Fiestas de gemelos - Mellizos y gemelos en el pueblo - Pro y contras de ser parecido - Estupefacta - Déjà vu diferente - Las redes están raras - Mis platicas con Alexa - Día internacional de la traducción - Hoy se puede decir blasfemias y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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