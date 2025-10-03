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Me Chingué la Rodilla - Podcast

Viernes 03 de Octubre de 2025

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ME CHINGUÉ LA RODILLA

Del historial de los accidentes más tonotos que pueda haber, la historia de cómo me chingué la rodilla.

Noticias Del Mundo:

Fin de la travesía náutica hacia Gaza - Canadá sin correo - Balas en Manchester - Noticias psicodélicas - Actualidad verdolaga - Pronóstico del Tiempo

Historias Desintegradas:

La motocicleta - Manual de uso - Me compré una motosierra - Versiones de un acontecimiento - Iconografía costera - El Conejobus sin orejas - El tiburón - Equipos de La Paz BCS - Nave de colores - La infidelidad - Hermandad instantánea - Cartas astrales - Alejandro Dumas - D’Artagnan, Aramis, Porthos, Athos y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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