En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Viejo Rata - Podcast

Miércoles 15 de Octubre de 2025

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EL VIEJO RATA

Su similitud al Maestro Splinter hacía pensar que era un buen hombre, pero no.

Noticias Del Mundo:

Francia posterga reformas - Gaza y los planes de reconstrucción - Trump juega batalla naval - Milei en Washington - Sheinbaum mintió - Brugada también - Adiós MTV - Todo Verificado.

Historias Desintegradas:

El cliente no tiene razón - Dónde están las tortugas? - Vacas con sed - Me mordió un caballo - Espinaca y zapallo criollo - Freír churros - Tengo poder sin poder - Odio mi trabajo - Me separé y terminé en la doble A - Techo caído - Todo mejoró - Cuánto dormir - Pesadillas para despertar - Mujeres rurales - A lavarse la manos - Bastones blancos - El perro lazarillo y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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